Строителям подкинули дров

В России готовятся строить деревянные девятиэтажки. Документы для этого проходят экспертизу, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин во время парламентского диалога в Совете федерации. По его словам, у деревянного домостроения большой потенциал. Для реализации таких проектов в России МЧС и Роспотребнадзор к концу года разработают необходимые нормативы, подчеркнул министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В других странах девятиэтажки из дерева возводят давно, говорит главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев: «К нам эти технологии пытались прийти из-за рубежа, в частности, из Канады и Австрии. Мне довелось посмотреть, как строятся такие девятиэтажные дома. Что они из себя представляют? Каркас или металлический, или бетонно-металлический. На него навешиваются деревянные щиты. Они из древесины, которая химически обрабатывается противопожарными растворами, а также от сырости и насекомых.

Когда вы эти щиты расположите по периметру дома, в середине получится большая студия, и вы можете ставить перегородки так, как захотите. Инженерные коммуникации, трубы и все прочее внутри стен. От шумных соседей ничего не защищает. Но тут смотря какой сосед. Если он каждый день играет на кларнете и трубе, ничего не спасет. Если проект с хорошей шумовой защитой, то вы ничего не услышите».

Строительство четырехэтажных деревянных домов началось в России весной прошлого года. Впервые такое жилье стало появляться в Вологодской области. Проектом занимается компания, подконтрольная АФК «Система». Материалом для подобных объектов служат CLT-панели — плиты из нескольких склеенных слоев древесины. Такая технология может заметно удешевить само строительство и конечную стоимость для покупателей.

Последние, впрочем, нередко сомневаются, стоит ли приобретать такую недвижимость, говорит управляющий партнер компании Nordhus Ольга Магилина:

«Даже на загородном рынке, на рынке ИЖС, до сих пор приходится слышать от каких-то людей, что деревянный дом недолговечен.

На субрынке высотном, многоквартирном предубеждений в отношении древесины больше. Многие считают, что высотные дома должны возводиться из каких-то более прочных материалов, менее пожароопасных, например, из бетона.

При сборке, монтаже здания из панелей CLT внутренние стены изначально получаются ровнее, и, например, на отделке помещений точно можно сэкономить какое-то количество денег. Строительство таких домов высокой заводской готовности в принципе позволяет экономить как на скорости сборки, так и за счет снижения влияния человеческого фактора на стройплощадке».

Многоэтажные деревянные дома вряд ли можно назвать экономически привлекательными, считает основатель компании Good Wood Александр Дубовенко: «Я был в таких домах в Европе. И там есть проблема: люди боятся покупать квартиры в этих зданиях, поэтому в основном их пока берут в аренду. В результате коммерческая эффективность данной недвижимости достаточно низкая.

И в каждом городе — в Лондоне, Милане — есть примерно одна на весь город многоэтажка из дерева, и такой объект больше используется как туристический. В России есть четырехэтажки — девятиэтажки могут появиться завтра. Тут вопрос опять же упирается в коммерческую эффективность. Кто захочет получать документы, разрешения более сложным путем? Плюс непросто все это сдать в эксплуатацию. И в итоге кому ты потом продашь эти квартиры?»

Президент Владимир Путин в феврале поручил уже с этого года начать использовать малоэтажные деревянные дома промышленного производства для того, чтобы расселять аварийное жилье. Тогда же он указал на необходимость шире применять технологии деревянного домостроения, а также типовые проекты зданий.

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Владимир Расулов