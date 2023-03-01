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Компания «Горные вершины» предложила выкупить курорт «Архыз» за 24 млрд рублей

Кубанская компания «Горные вершины» предложила за «Архыз» 24,2 млрд руб. Протокол переторжки опубликован на портале оператора горнолыжного курорта «Кавказ.РФ».

Переторжка прошла в два этапа, поскольку «Горные вершины» и компания «Партнерс групп» предложили за акции курорта по 17,2 млрд руб.

До 2030 года кубанская фирма по условиям конкурса должна инвестировать средства в строительство канатных дорог и 30 км горнолыжных трасс. Как сообщает «Ъ», эксперты оценивают сумму вложений в 80 млрд руб. «Кавказ.РФ» оценил вложения государства в курорт в 23 млрд руб.

СМИ связывают кубанское предприятие «Горные вершины» с семьей экс-губернатора Краснодарского края, бывшего министра сельского хозяйства РФ, Александра Ткачева. По данным «Спарк-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2022 году в Краснодаре. Деятельность холдинговых компаний является основным видом деятельности фирмы. Андрей Скок является учредителем и единственным владельцем предприятия. Сведения о доходах организации не представлены.

Ранее ФАС одобрила сделку по приобретению компанией «Горные вершины» курорта «Архыз» при соблюдении ограничения роста цен на перевозку пассажиров на канатных дорогах.

Анастасия Донскова

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