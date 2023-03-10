ЦБ: профицит внешней торговли России в январе—феврале снизился в 2,8 раза год к году

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ снизился в январе—феврале 2023 года в 2,8 раза по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Он составил $12,9 млрд против $37,7 млрд годом ранее, следует из данных Центробанка.

В сообщении регулятора указано, что снижение профицита внешней торговли обусловлено сокращением объема экспорта товаров на фоне уменьшения количества поставок. Мировые цены на основные товары, экспортируемые Россией, за этот период также снизились.

За 2022 год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тыс. до 2,9 тыс. Центробанк отмечал, что в таких условиях российский экспорт может потерять конкурентоспособность и сократиться даже при переориентации поставок на дружественные страны. В 2023 году сложности компаний могут усугубиться, в том числе из-за расширения режима вторичных санкций и потери уже новых каналов поставок.

Подробнее о том, как санкции повлияют на внешнюю торговлю России,— в материале «Ограничение импорта бьет по экспорту».

Лусине Баласян