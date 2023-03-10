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В Тамбовской области открыли первый в России памятник героям военной операции

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале сообщил об открытии первого в стране памятника героям специальной военной операции. Памятник открыт в поселке Землянский Инжавинского района рядом с местной школой.

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Первый в России памятник героям специальной военной операции

Первый в России памятник героям специальной военной операции

Фото: Павел Васильев / Правительство Тамбовской области

Первый в России памятник героям специальной военной операции

Первый в России памятник героям специальной военной операции

Фото: Павел Васильев / Правительство Тамбовской области

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Первый в России памятник героям специальной военной операции

Фото: Павел Васильев / Правительство Тамбовской области

Первый в России памятник героям специальной военной операции

Фото: Павел Васильев / Правительство Тамбовской области

Памятник представляет собой трехметровую скульптуру солдата с автоматом, у которого на форме размещен символ Z. По словам Максима Егорова, инициатором создания стал житель Котовска Роман Ганьшин, потерявший в прошлом году друга, участвовавшего в спецоперации. Деньги на памятник выделили тамбовские предприниматели и неравнодушные жители, а скульпторами выступили Александр Парамонов и его помощник Александр Подсивака.

Господин Егоров выразил уверенность, что памятник станет центром патриотического воспитания местной молодежи. По его словам, на примерах героев специальной военной операции следует растить подрастающее поколение и учиться самим.

Памятник в честь героев специальной военной операции планируется возвести также в Тамбове. 22 февраля рядом с парком Победы установили закладной камень на месте будущего мемориала.

Сергей Толмачев, Воронеж

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