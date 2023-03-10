В Керченском проливе скопилась огромная пробка из кораблей

В Керченском проливе образовалась большая пробка из кораблей. По данным карт движения судов, в очереди стоят в том числе танкеры и грузовые суда.
Накануне стало известно, что пограничная служба начала массовые проверки всех судов на подходе к Крымскому мосту. До этого проверки проводили выборочно. Причина нововведения не уточняется.
Ранее владельцы судов заявляли об опасениях задержек. Они предупреждали, что пробки могут возникнуть из-за длительного времени проверок и недостаточного количества персонала у погранслужбы.
Читайте нас в Telegram