В Керченском проливе скопилась огромная пробка из кораблей

В Керченском проливе образовалась большая пробка из кораблей. По данным карт движения судов, в очереди стоят в том числе танкеры и грузовые суда.

Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com



Накануне стало известно, что пограничная служба начала массовые проверки всех судов на подходе к Крымскому мосту. До этого проверки проводили выборочно. Причина нововведения не уточняется.

Ранее владельцы судов заявляли об опасениях задержек. Они предупреждали, что пробки могут возникнуть из-за длительного времени проверок и недостаточного количества персонала у погранслужбы.

Татьяна Ручкина

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