Чем известен акционер Альфа-банка Андрей Косогов

10 марта стало известно, что Альфа-банк готовит сделку по продаже контролирующих долей сооснователей Михаила Фридмана и Петра Авена. По итогам сделки основным владельцем Альфа-банка станет один из его основателей Андрей Косогов. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Косогов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Андрей Косогов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Косогов Андрей Николаевич родился 15 марта 1961 года в городе Силламяэ (Эстония). В 1987 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальности «инженер-теплофизик». После окончания вуза работал секретарем комсомола в МЭИ. С 1990 года — коммерческий директор созданного при МЭИ малого научного предприятия «Центр автоматизации теплофизических исследований».

С 1992 года работает в структуре «Альфа-групп». По информации СМИ, пришел на собеседование по объявлению в газете «Московские новости», написал для группы концепцию участия в приватизации. В том же году создал и до 2000 года возглавлял чековый инвестиционный фонд «Альфа-капитал». По воспоминаниям экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Гафина, фонд скупал ваучеры. СМИ писали, что среди прочего он скупил несколько предприятий по производству цемента, создал на их основе холдинг и продал его иностранным покупателям.

В 1998 году после слияния фонда «Альфа-капитал» и Альфа-банка получил опцион в группе, фактически став ее совладельцем. С 1998 по 2005 год — первый зампред правления Альфа-банка. В это время курировал его инвестиционные направления. В разное время вел сделки по покупке телеканала СТС и акций «КиевСтар GSM», продаже «Муз-ТВ» и акций крупного производителя лекарств «Акрихина».

После 2005 года отошел от оперативной работы, но сохранил место в совете директоров AlfaCapitalPartners и инвестиционном комитете Альфа-банка. По словам топ-менеджера Альфа-банка Олега Сысуева, это было обоюдным решением самого Косогова и акционеров банка.

По данным СМИ, в 2005–2009 годах возглавлял наблюдательный совет Альфа-банка на Украине. В разное время курировал в группе проект «Боржоми», специализированный ипотечный банк, входил в совет директоров «АльфаСтрахования» и возглавлял совет директоров телекоммуникационной компании Altimo.

В феврале 2022 года ЕС ввел санкции против владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. В марте того же года господин Косогов стал крупнейшим бенефициаром Альфа-банка с долей 41%. На 2022 год Forbes оценивал его состояние в размере $1,2 млрд.

Женат, трое детей.