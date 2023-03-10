Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Тамбовом открыли первый в стране памятник героям СВО

В поселке Землянский Инжавинского района Тамбовской области 10 марта был открыт первый «во всей России» памятник героям специальной военной операции, об этом заявил в ходе торжественного мероприятия губернатор Максим Егоров. Рядом с местной школой установлена трехметровая скульптура «мужественного защитника Отечества». Она была создана скульптором Александром Парамоновым и его помощником Александром Подсивака.

Господин Егоров напомнил, что памятник создан по инициативе котовчанина Романа Ганьшина. В прошлом году он потерял друга, который защищал Донбасс. «Его идею увековечить героев СВО воплотили, а средства на изготовление и установку пожертвовали все неравнодушные жители и предприниматели Тамбовщины,- уточнил глава региона. - Этот поистине народный почин достоин самого большого уважения и благодарностей: спасибо вам, земляки»!

Губернатор выразил уверенность, что памятник станет центром патриотического воспитания местной молодежи.

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...