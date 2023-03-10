Под Тамбовом открыли первый в стране памятник героям СВО

В поселке Землянский Инжавинского района Тамбовской области 10 марта был открыт первый «во всей России» памятник героям специальной военной операции, об этом заявил в ходе торжественного мероприятия губернатор Максим Егоров. Рядом с местной школой установлена трехметровая скульптура «мужественного защитника Отечества». Она была создана скульптором Александром Парамоновым и его помощником Александром Подсивака.

Господин Егоров напомнил, что памятник создан по инициативе котовчанина Романа Ганьшина. В прошлом году он потерял друга, который защищал Донбасс. «Его идею увековечить героев СВО воплотили, а средства на изготовление и установку пожертвовали все неравнодушные жители и предприниматели Тамбовщины,- уточнил глава региона. - Этот поистине народный почин достоин самого большого уважения и благодарностей: спасибо вам, земляки»!

Губернатор выразил уверенность, что памятник станет центром патриотического воспитания местной молодежи.

Владимир Зоркий