Сбербанк увеличит лимит оплаты покупок без пин-кода

Сбербанк тестирует возможность оплаты покупок без пин-кода на сумму больше 1 тыс. руб. с начала 2023 года. Повышение лимита затронет покупки через эквайринговую сеть банков. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«С начала 2023 года "Сбер" тестирует возможность увеличения суммы покупки без пин-кода свыше 1000 рублей в своей сети терминалов эквайринга по картам Сбербанка и других банков»,— сказано в сообщении банка (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщает РБК, в Москве терминалы Сбербанка не требуют от клиентов ввода пин-кода при покупке свыше 2 тыс. руб., при покупке от 3 тыс. руб. пин-код по-прежнему необходим. На вопрос издания о размере нового лимита в Сбербанке не ответили.

В 2020 году платежные системы Visa и Mastercard рекомендовали повысить лимит оплаты без пин-кода до 3 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно. Российские банки не стали применять эти рекомендации.

Олеся Павленко