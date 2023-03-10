Экс-губернатор Виктор Толоконский возглавил совет директоров новосибирского экспоцентра

Международный выставочный центр (МВК) «Новосибирск Экспоцентр» объявил о назначении Виктора Толоконского председателем совета директоров. По данным пресс-службы экспоцентра, он будет курировать общую стратегию развития МВК, цель которой – «экономическое развитие макрорегиона и продвижение Сибири на российском и мировом рынках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Я готов помогать команде, которая, на мой взгляд, профессиональная и энергичная, реализовывать тот план действий, который есть, который сформирован. Где-то выступаю в качестве консультанта, где-то как эксперт, поскольку органы власти всегда в какой-то мере занимались выставками. Я не могу считать себя компетентным в тонких процессах эксплуатации экспоцентра, проведения конкретных выставочных мероприятий, но все-таки общей стратегии подготовки и проведения выставок мы всегда занимались»,– рассказал Виктор Толоконский «Ъ-Сибирь».

Виктор Толоконский возглавлял Новосибирскую область в 2000-2010 годы, Красноярский край – в 2014-2017 годы. С 2010-го по 2014-й он работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в 2019 году господин Толоконский стал советником президента «РАТМ-холдинга» Эдуарда Тарана. Экс-губернатор уточнил, что работал в холдинге до 1 декабря 2022 года.

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Валерий Лавский