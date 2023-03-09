СМИ сообщили о переводе начальника УМВД Краснодара Дмитрия Остапенко на новую должность

По сообщению ряда СМИ Архангельской области, Дмитрий Остапенко займет пост руководителя УМВД Поморья, его предшественник Александр Прядко, возможно, станет главой МВД Башкирии. Соответствующие указы президента РФ пока не опубликованы на сайте правовой информации.

В пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю корреспонденту «Ъ-Кубань» назначение не прокомментировали, сообщив, что кадровыми расстановками ведомство не занимается. В пресс-службе УМВД по Краснодару рекомендовали получить комментарий в архангельском управлении полиции. Как уже сообщило издание 29.ru, в пресс-службах УМВД по Архангельской области и Башкирии от комментариев воздержались.

В данный момент на официальных сайтах УМВД по Краснодару и Архангельской области руководителями соответственно значатся Дмитрий Остапенко и Александр Прядко.

Дмитрий Остапенко родился 29 мая 1976 года в Краснодаре. Общий стаж службы в органах внутренних дел составляет более 20 лет. Службу в милиции начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного УВД Прикубанского округа Краснодара.

Андрей Ульченко

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