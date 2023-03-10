Проинвестбанк выставил на торги 761 участок в Ильинском районе

В Пермском крае Проинвестбанк выставил на торги 761 земельный участок для садоводства, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Все земли расположены в Ильинском районе и разбиты на восемь лотов. На торги выставлены участки в разных урочищах: «Старка», «Трубенка», «За Решетниками», «Бичевка», «Боричи», «Накатаево», «Мыски» и урочище Некрасова.

В один лот входит от 4 до 293 участков сельхозназначения площадью от 8,2 до 480 кв. м. Самый дешевый лот оценен в 576 тыс. руб. (четыре участка), самый дорогой — в 30,7 млн руб. (293 участка). Заявки на участие в открытом аукционе принимают с 14 марта до 20 апреля, торги состоятся 25 апреля.

Весной 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. Затем регулятор обратился с заявлением о введении в отношении кредитной организации процедуры конкурсного производства. В конце декабря 2021 года Арбитражный суд Пермского края эти требования удовлетворил. В марте 2022-го Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о признании ПАО несостоятельным. В соответствии с решением апелляции, банк подлежит принудительной ликвидации. Летом 2022 года на собрании комитета кредиторов Проинвестбанка было принято решение о реализации имущества АКБ. В феврале на торги выставили более 130 участков банка в Добрянском районе.