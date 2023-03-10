Аксенов пообещал передать квартиру Зеленского в Крыму малообеспеченным или многодетным

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным семьям. По словам главы региона, дополнительный список по национализации имущества украинских крупных бизнесменов и высокопоставленных лиц будет готов в конце марта.

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу... Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов»,— сказал господин Аксенов в интервью «РИА Новости».

По его словам, сейчас антитеррористическая комиссия, в которую входят все правоохранительные структуры, формирует дополнительный список по национализации имущества украинских бизнесменов и госслужащих, у которых есть собственность в Крыму. Потенциально в этом списке, как отметил господин Аксенов, может быть более 500 объектов.

Ранее парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты. Сергей Аксенов сказал, что все средства от продажи имущества украинских предпринимателей и госслужащих в Крыму пойдут на нужды участников спецоперации.