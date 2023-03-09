Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ференцварош» под руководством Черчесова проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты венгерского клуба «Ференцварош» проиграли немецкому «Байеру» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра, которая проходила в германском Леверкузене, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Байера». Главным тренером клуба «Ференцварош» работает россиянин, бывший главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

Голы забили: Керем Демирбай (10), Эдмонд Тапсоба (86). Ответный матч состоится 16 марта в Будапеште.

В других матчах 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Рома» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 на своем поле, португальский «Спортинг» дома сыграл вничью с английским «Арсеналом» (2:2), немецкий «Унион» сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» (3:3).

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште. Российские клубы по решению UEFA не принимают участие в еврокубках в текущем сезоне из-за ввода войск РФ на Украину в феврале 2022 года.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...