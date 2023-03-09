«Ференцварош» под руководством Черчесова проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты венгерского клуба «Ференцварош» проиграли немецкому «Байеру» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра, которая проходила в германском Леверкузене, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Байера». Главным тренером клуба «Ференцварош» работает россиянин, бывший главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

Голы забили: Керем Демирбай (10), Эдмонд Тапсоба (86). Ответный матч состоится 16 марта в Будапеште.

В других матчах 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Рома» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 на своем поле, португальский «Спортинг» дома сыграл вничью с английским «Арсеналом» (2:2), немецкий «Унион» сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» (3:3).

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште. Российские клубы по решению UEFA не принимают участие в еврокубках в текущем сезоне из-за ввода войск РФ на Украину в феврале 2022 года.

Леонид Уварчев