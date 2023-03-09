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В химических отходах отрыли долги

Ликвидатора «Черной дыры» в Дзержинске просят признать банкротом

Дзержинское ООО «Химсервис» подало иск о банкротстве компании «Газэнергострой — экологические технологии», ликвидатора объектов накопленного экологического ущерба «Белое море», «Черная дыра» и полигона «Игумново». Организация арендовала у «Химсервиса» земельный участок и здание, накопила 1,5 млн руб. долгов и перестала выходить на связь, утверждают представители истца. Тем временем «Черная дыра» из-за удорожания проекта пока не ликвидирована, а руководство «Газэнергостроя» арестовано по обвинению в многомиллионных хищениях. Однако госконтракт с компанией пока не расторгнут, в минэкологии Нижегородской области ждут выхода из экологической экспертизы скорректированного проекта.

К уголовному делу ООО «Газэнергострой – экологические технологии» добавили банкротное

К уголовному делу ООО «Газэнергострой – экологические технологии» добавили банкротное

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К уголовному делу ООО «Газэнергострой – экологические технологии» добавили банкротное

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг арбитражный суд Москвы начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Газэнергострой — экотехнологии», единственного ликвидатора крупных объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске, назначенного правительством РФ в 2012 году. С иском в суд обратились юристы дзержинского ООО «Химсервис». Ее гендиректор Юлия Якунович расказала „Ъ“, что иск был подан из-за накопившихся долгов ликвидатора за аренду земельного участка и здания в районе свалки химотходов «Черная дыра».

«Мы отсудили около 1 млн руб., еще 1,5 млн руб. составляет непогашенная задолженность арендатора. Здание и земельный участок они арендовали, чтобы размещать там свое оборудование. Однако уже полтора года компания не оплачивает выставленные ей счета», — рассказала госпожа Якунович. По ее словам, сотрудники «Газэнергострой — экотехнологии» не реагировали на обращения и направленные им акты оказанных услуг по аренде имущества: «Арендатор просто не выходит с нами на связь».

Связаться с представителями ООО «Газэнергострой — экологические технологии» не удалось: телефоны компании не отвечали.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Газэнергострой — экологические технологии» было зарегистрировано в Москве в 2015 году с уставным капиталом 3 млн руб. Генеральный директор Валерий Меркулов. Компания специализируется на разных видах деятельности от производства электромонтажных работ до обработки и утилизации отходов. Выручка организации в 2021 году составила 118 млн руб., убыток — 57,5 млн руб. Позднее отчетность не публиковалась.

Газэнергострой — экотехнологии» выполняло работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море», химического озера «Черная дыра» и полигона бытовых отходов «Игумново» в Дзержинске. Стоимость работ оценивалась в 4 млрд руб., а затем подорожала до 7 млрд руб. после того, как в «Черной дыре» обнаружилось «второе дно» с дополнительным объемом отходов из-за ошибки в проекте подлежащих уничтожению химикатов.

Работы на «Черной дыре» начальной стоимостью 2,8 млрд руб. должны были завершиться еще летом 2020 года, однако они не выполнены до сих пор.

Из-за дополнительного объема отходов проект пришлось корректировать и осенью 2022 года отправлять на экологическую экспертизу. Тогда подрядчик приостановил работы и попросил дополнительное финансирование в 200 млн руб., однако в Минприроды РФ нижегородским чиновникам сначала отказали, а затем согласились выделить средства при условии корректировки проекта и экспертизы сметной стоимости работ. Сейчас правительство Нижегородской области рассчитывает привлечь дополнительное финансирование на ликвидацию «Черной дыры» за счет включения объекта в федеральный проект «Генеральная уборка».

Однако взаимодействие с ликвидатором осложнилось после ареста руководства в ноябре 2022 года.

Басманный суд Москвы отправил в предварительное заключение президента ООО ГК «Газэнергострой» Сергея Чернина, а также руководителя ООО «Институт «Газэнергопроект»» Дмитрия Сучкова и управленца, специализирующегося на альтернативной энергетике и утилизации отходов ООО «Биогазэнергострой», Валерия Меркулова. Их обвинили в особо крупном мошенничестве с хищением около 400 млн руб. при рекультивации объектов. Несмотря на уголовное дело, госконтракт с «Газэнергострой-Экотех» нижегородские власти расторгать не стали и ждут итогов экспертизы по работам на ликвидацию «Черной дыры».

Рассмотрение обоснованности требований о банкротстве компании продолжится 14 марта.

Владимир Зубарев

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