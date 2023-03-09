Джо Байден предложил увеличить военный бюджет США до рекордных $842 млрд

Бюджет Пентагона в 2024 финансовом году должен составить $842 млрд согласно бюджетному проекту, представленному президентом США Джо Байденом. Это на $26 млрд, или 3,2%, больше, чем бюджет 2023 года и рекордная сумма для американских военных расходов.

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Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Согласно проекту бюджета, администрация президента хочет, чтобы $9,1 млрд были выделены на инициативы Пентагона в Тихом океане, направленные на сдерживание влияния и экспансии Китая. Кроме того, $37,7 млрд должны быть потрачены на модернизацию ядерного арсенала США.

Администрация президента также намерена потратить $6 млрд на помощь Украине и союзникам по НАТО. При этом $753 млн правительство хочет выделить на «противодействие влиянию» России на Украине, а $400 млн — на сдерживание Китая.

«Этот проект бюджета демонстрирует нашу приверженность противостоянию глобальным вызовам и обеспечению безопасности Америки,— написал господин Байден в сопроводительном послании Конгрессу.— Он подчеркивает важнейшие инвестиции для того, чтобы превзойти Китай в глобальной конкуренции и продолжить поддерживать Украину перед лицом неспровоцированной российской агрессии».

Обсуждение проекта бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2023 года, традиционно займет несколько месяцев. Министерство обороны США приступит к обсуждению предложенного бюджета в понедельник.

Подробнее о том, как готовили американский военный бюджет,— в публикации «Ъ» «Пентагон берет выше».

Кирилл Сарханянц