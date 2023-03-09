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«Садовое кольцо» берут в дело

Его владелец Сергей Колунов стал соответчиком по банкротным процессам «Госстроя»

По ходатайству экс-депутата горсовета Уфы, владельца ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова вместе с ним в качестве соответчиков в делах о банкротстве компаний ООО «Городские проекты» и ООО «Высотки» (входят в «Госстрой») привлечены бенефициар подмосковной ГК «Садовое кольцо», депутат Госдумы Сергей Колунов и принадлежащее ему ООО «Садовое кольцо инвест». Наравне с господином Бадиковым, его бывшей супругой, управляющей компанией «Госстрой-менеджмент» и ее экс-директором Екатериной Ермаковой они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по двум делам о банкротстве на сумму около 1,4 млрд руб.

Бенефициара подмосковного «Садового кольца» Сергея Колунова привлекают к субсидиарной ответственности по долгам «Госстроя»

Бенефициара подмосковного «Садового кольца» Сергея Колунова привлекают к субсидиарной ответственности по долгам «Госстроя»

Фото: Сайт Главы РБ

Бенефициара подмосковного «Садового кольца» Сергея Колунова привлекают к субсидиарной ответственности по долгам «Госстроя»

Фото: Сайт Главы РБ

Арбитражный суд Башкирии привлек к участию в деле о банкротстве застройщика ООО «Городские проекты» в качестве соответчиков экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова, его бывшую супругу Татьяну Бадикову, управляющую компанию «Госстрой-менеджмент» и ее экс-директора (в 2020-2021 годах) Екатерину Ермакову, а также бенефициара подмосковной ГК «Садовое кольцо», депутата Госдумы Сергея Колунова и принадлежащее ему на 85% ООО «Садовое кольцо инвест». Конкурсный управляющий «Городских проектов» Ильдар Ахметьянов просит суд привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам компании, которые превышают 810 млн руб. По мере включения в реестр новых кредиторов сумма требований будет уточняться.

Изначально господин Ахметьянов просил привлечь к ответственности Кирилла и Татьяну Бадиковых и «Госстрой-менеджмент». В его заявлении сообщалось, что господин Бадиков, как бенефициар должника, должен был найти другого инвестора для достройки незавершенных домов компании, когда у него возникли разногласия с первым инвестором — «Садовым кольцом».

Господин Бадиков и представитель «Госстрой-менеджмент» ходатайствовали о привлечении в качестве соответчиков Екатерины Ермаковой, Сергея Колунова и «Садовое кольцо Инвест». Господин Ахметьянов не возражал против этого и уточнил исковые требования. Рассмотрение заявления назначено на 28 апреля.

Аналогичная ситуация в деле о банкротстве другой компании Кирилла Бадикова ООО «Высотки», где конкурсным управляющим также является Ильдар Ахметьянов. Те же лица привлечены судом в качестве соответчиков, размер кредиторской задолженности компании сегодня составляет около 609 млн руб.

«Городские проекты» и «Высотки» совместно с другими компаниями «Госстроя» (ООО «Зеленая роща», ООО «Литер 4») возводили ЖК «Московский» в квартале улиц Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской и продолжении улицы Бехтерева в Уфе. Всего в жилом комплексе планировалось построить девять домов. Литер 3 «Городские проекты» должны были сдать в конце 2015 года, а «Высотки» литер 5а — в конце 2017 года. Однако у застройщика возникли финансовые проблемы, в итоге четыре объекта остались незавершенными. Стоимость достройки «Московского» оценивалась в 1,8 млрд руб. В 2020 году незавершенные объекты «Госстроя» были переданы ООО «СК С.Г.П.», входящему в «Садовое кольцо», в обмен на предоставление инвестору в Уфе компенсационных участков для жилищного строительства. При этом формальный статус застройщика сохранил за собой «Госстрой». Позже в министерстве строительства и архитектуры Башкирии сообщили, что для достройки «Московского» не смогли подобрать такие участки, поэтому проблемы дольщиков будут решать с помощью механизмов федерального Фонда развития территорий.

В 2022 году по заявлениям «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» все четыре компании, строящие «Московский», были признаны банкротами. Наблюдательный совет фонда принял решение о выплате дольщикам «Городских проектов», «Высоток» и «Зеленой рощи» компенсаций. На сегодняшний день покупатели квартир в трех домах получили выплаты на общую сумму около 1,5 млрд руб.

В марте прошлого года Кирилл Бадиков был задержан и заключен под стражу. Недавно СКР по Башкирии предъявил ему, а также двум его подчиненным окончательное обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые похитили часть из 2,3 млрд руб.

Адвокат Руслан Евсюков, представляющий интересы Кирилла Бадикова в банкротных делах, пояснил «Ъ-Уфа», что дата объективного банкротства компаний «Госстроя», согласно заявлению конкурсного управляющего, наступила осенью 2020 года, когда предприятиями «Госстроя» через управляющую компанию руководила Екатерина Ермакова. «Ермакова является штатным работником «Садового кольца», которое в 2019 году заключило соглашение с «Госстроем», по которому подмосковная компания будет финансировать строительство объектов. То есть контролирующим должника лицом было «Садовое кольцо», которое довело компании до банкротства. Поэтому мы настаиваем, что к субсидиарной ответственности подлежит привлечению сама группа и Сергей Колунов, как ее бенефициар», — прокомментировал господин Евсюков.

Адвокат добавил, что будет настаивать на меньшем размере субсидиарной ответственности в отношении Кирилла и Татьяны Бадиковых. По его словам, в процессах «Городских проектов» и «Высоток» прокуратура Башкирии поддержала заявления о привлечении «Садового кольца» в качестве соответчика.

В «Садовом кольце» вчера комментарий оперативно не предоставили.

Влада Шипилова

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