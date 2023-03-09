Организаторам «Маяковских чтений» предъявлено обвинение из-за призывов к уклонению от мобилизации

Следственный комитет России (СКР) предъявил новые обвинения организатору «Маяковских чтений» Артему Камардину. Он обвиняется по статье ч. 3 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), сообщил адвокат Леонид Соловьев. Активист находится в СИЗО с сентября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поэт и активист Артем Камардин (в центре) после допроса в отделе Следственного комитета по Тверскому району Москвы

Фото: Денис Захаров Поэт и активист Артем Камардин (в центре) после допроса в отделе Следственного комитета по Тверскому району Москвы

Фото: Денис Захаров

Леонид Соловьев рассказал ТАСС, что, по версии следствия, обвиняемый призывал граждан к уклонению от мобилизации. Глава «Агоры» Павел Чиков отмечает, что это первое известное уголовное дело по ст. 280.4 УК РФ, введенной в уголовный кодекс в июле 2022 года. Аналогичные обвинения, по словам адвоката, предъявлены соорганизаторам «Маяковских чтений» — Егору Штовбе и Николаю Дайнеко как соучастникам.

Согласно материалам следствия, которые приводит Павел Чиков, 25 сентября 2022 года Артем Камардин организовал публичное чтение стихов, в которых призывал во время проведения частичной мобилизации «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении повесток, «не являться» в военкоматы. Следствие утверждает, что все члены группы, то есть Егор Штовба и Николай Дайнеко, «оказывали поддержку» Артему Камардину, «вслух повторяли произведение» и «поднимали руки вверх».

Все фигуранты дела находятся под стражей с 28 сентября 2022 года. Первое обвинение им предъявили по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК — возбуждение ненависти с угрозой применения насилия. Поводом для возбуждения дела стало стихотворение «Убей меня, ополченец». Его Артем Камардин также зачитывал 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому. Следствие расценило строчки этого стихотворения как возбуждение ненависти к участникам военных действий в ДНР и ЛНР.

«Маяковские чтения» 25 сентября были организованы через четыре дня после объявления частичной мобилизации. Участники называли их «антимобилизационными». Сначала Артем Камардин, Николай Дайнеко и Егор Штовба были задержаны на Триумфальной площади. Тогда на них составили протокол об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

26 сентября в квартиру Артема Камардина пришли с обыском. Леонид Соловьев тогда сообщил «Ъ», что силовики совершили насильственные действия сексуального характера в отношении активиста. Позже адвокат сообщил, что Артема Камардина увезли в больницу на скорой, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Силовые убеждения».

Лусине Баласян