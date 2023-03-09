Главной приглашенной звездой на День города Перми станет певица Zivert

Хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города Перми в этом году, станет российская поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». По его словам, с концерта Zivert начнутся праздничные мероприятия 11 июня. Также запланировано выступление певицы Татьяны Овсиенко, исполнителя Вани Дмитриенко и группы «Иванушки International». Господин Демкин уточнил, это не все приглашенные артисты, а только те, кто уже подтвердил свое участие. Основная концертная площадка будет организована на эспланаде, перед Театром Театром. Затем артисты дадут концерты в разных районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Вечером 12 июня на набережной Камы состоится также батл диджеев. Здесь главной приглашенной звездой Андрей Ширман, более известный как DJ Smash. По словам мэра, сейчас идет подбор диджеев из других городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Алексей Демкин пояснил, что городские власти стараются сформировать концертную программу с учетом интересов разных возрастных групп. Выступления артистов пройдут при финансовой поддержке пермских предприятий. Глава города выразил благодарность бизнесу, отметив, что «без этой помощи программа была бы более скудной».