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Коммерсантъ FM
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На станции «Киевская» московского метро мужчина толкнул подростка под поезд

На Кольцевой линии московского метро временно были увеличены интервалы движения поездов. Сбои произошли из-за падения 15-летнего мальчика под движущийся поезд, сообщили в Telegram-канале дептранса. Его толкнул на рельсы мужчина, он задержан.

Инцидент произошел на станции «Киевская». На кадрах, опубликованных дептрансом, видно, как мужчина подходит к мальчику и толкает его под поезд, который приближается к станции.

По информации московской прокуратуры, мужчина 1961 года рождения задержан. Мальчик жив, следует из сообщения прокуратуры, его жизни ничего не угрожает. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что задержанный стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Следственный комитет России сообщил «РИА Новости», что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Лусине Баласян

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