Неквалам мало инструментов

Брокеры хотят увеличить возможности неквалифицированных инвесторов на рынке. Непрофессионалам на бирже нужно дать больше свободы, сняв ограничения на покупку бумаг, заявили в Национальной ассоциации участников фондового рынка. Свои предложения организация направила в Центробанк. В частности: разрешить неквалифицированным инвесторам покупать больше облигаций без обязательного тестирования. Сейчас им доступны только долговые бумаги самых надежных эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди других предложений: снизить минимальный порог вложения для входа в закрытие ПИФы, смягчить требования к допуску иностранных ETF, чтобы непрофессионалы смогли использовать фонды из Гонконга, а также отменить лимит на покупку цифровых финансовых активов. Насколько необходимо расширять возможности неквалифицированных игроков на рынке? Какие-то послабления для них назрели, соглашается бывший председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин:

«Главный вопрос: могут ли неквалы самостоятельно оценивать ситуацию? Предложение брокеров — минимальная настройка. Это не означает, что появляется возможность идти на любой риск, так что идея вполне разумная. Что касается тестирования, его можно проводить формально и неформально. Брокер, заинтересованный в привлечении максимального количества клиентов, может на что-то закрыть глаза, но это уже репутационный вопрос. Все запрещать, наверное, тоже нет смысла.

Насколько условия на наших биржах соотносятся с международными? Если брать цивилизованные рынки, то там нет такой активности розничных инвесторов. В основном все инвестиции в ценные бумаги физических лиц осуществляются через форму коллективного инвестирования — фонды, ПИФы. Там этот процесс организован. А в России рынок до сих пор формируется, а теперь еще и попал в некую изоляцию. Появилось много индивидуальных инвесторов с небольшими суммами, которые пытаются что-то заработать.

На развитых рынках все функционирует очень просто — там не позволяют неквалам вкладываться в фонды, которые берут повышенные риски, например, хедж-фонды. Даже клиенту крупного западного инвестиционного банка предлагают готовые продукты, определенный набор акций и уровень риска. Хотя для приобретения облигаций и отдельных акций существуют продукты, но в таком случае есть управляющий».

Кроме того, в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) предлагают сохранить размер кредитного плеча для непрофессионалов. При этом прежде ЦБ уменьшал доступную для них сумму.

Начальник управления торговых операций компании Freedom Finance Global Георгий Ващенко сомневается, что регулятор готов будет прислушаться к ассоциации брокеров. На какие-то послабления ЦБ может пойти, но только если ужесточит правила для получения статуса квалифицированного инвестора, говорит собеседник “Ъ FM”:

«Сейчас для этого достаточно иметь активы в 6 млн руб., а регулятор предлагает увеличить сумму до 30 млн руб. И логично, что тогда неквалифицированным инвесторам действительно могут разрешить какие-то другие инструменты, в частности, ряд облигаций или ПИФов. Полагаю, что ЦБ не пойдет на смягчение в вопросе тестирования, скорее, наоборот. Практика показывает, что его разумно было бы ужесточить в каких-то моментах. В остальном не исключаю, что неквалы смогут получить послабления, но только после того, как будут ужесточены параметры для признания квалифицированным инвестором.

Сейчас маржинальные требования резко повысились, но волатильность рынка заметно снизилась, поэтому, возможно, здесь есть два пути. В первом случае клиринговая организация, которая устанавливает ставки риска, будет их постепенно уменьшать. Таким образом острота проблемы снизится за счет того, что инвесторы автоматически получат большее кредитное плечо. Если этого не произойдет, тогда диалог о возврате прежних ограничений возобновится, что позволит увеличить кредитное плечо для непрофессиональных инвесторов. Но это вопрос, скорее, не самого ближайшего будущего».

Еще летом 2022 года Центробанк сообщил, что намерен ужесточить требования для получения статуса квалифицированного инвестора. Однако в НАУФОР подчеркивают, что их предложения — это не прямой ответ на проект регулятора. Непрофессионалам якобы не хватает существующих инструментов.

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Александр Рассохин