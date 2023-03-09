Власти Забайкалья определились с размером ущерба и выплат жильцам пострадавшего от взрыва дома

Власти Забайкальского края после заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям назвали предварительный размер ущерба, нанесенного жилому дому в Чите в результате взрыва бытового газа. Как сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов, ущерб составил более 12 млн руб., но эта цифра «будет уточняться». Гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, по данным «Ъ», окажут помощь в размере 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший от взрыва газа дом

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю Пострадавший от взрыва газа дом

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

«Краевая комиссия по ЧС ввела соответствующий режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в доме. Кроме того, комиссия приняла ряд решений по организации аварийных работ, по тому, когда жильцы смогут возвратиться домой, по оказанию помощи и поддержки пострадавшим, по оказанию медицинской помощи — по всему комплексу ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации и восстановлению дома»,— заявил Александр Осипов.

В пресс-службе правительства региона «Ъ» сообщили размер выплат жильцам пострадавшего от взрыва дома. Так, гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, окажут помощь в размере 400 тыс. руб., получившим легкий вред здоровью — 200 тыс. руб. По 100 тыс. руб. получат жильцы, полностью утратившие имущество, 50 тыс. руб. положено при частичной утрате имущества. Помимо этого по 10 тыс. руб. выплатят всем 176 гражданам, временно выселенным из своих квартир. Деньги обещают перечислить в начале следующей недели.

Подробнее об инциденте в Чите — в публикации «Ъ» «Газификацию встретили взрывом».

Влад Никифоров, Иркутск