МЧС объяснило объявление о воздушной тревоге в Москве взломом серверов

Прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов информация об объявлении воздушной тревоги в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по столице. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел из-за взлома серверов.

«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является ложной и не соответствует действительности»,— сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Ранее сегодня, 9 марта, в соцсетях распространились видео, где в эфире телеканалов сообщают о воздушной тревоге в Москве. Предупреждение сопровождалось словами: «Все немедленно в укрытие». Аналогичные сообщения появились сегодня в эфире свердловских телеканалов и радиостанций. В местном ГУ МЧС также сообщили о взломе серверов.

Ложные сообщения о воздушной тревоге появлялись 28 февраля на территории Урала, а также Крыма, Московской и Воронежской областей. Аналогичный инцидент произошел 22 февраля в Казани, Белгороде, Уфе, Подмосковье и Новосибирске. Тогда в МЧС также сообщали о взломе.

Лусине Баласян