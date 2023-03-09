Уголовное дело об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова передали в суд

В Курганский областной суд направили уголовное дело Ивана Курпишева и Александра Штингера, обвиняемых в совершенном более 20 лет назад убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова. Фигуранты находятся под стражей, сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, Иван Курпишев и Александр Штингер длительное времени следили за Владимиром Кирсановым, собирая информацию о его распорядке дня и передвижениях. Утром 17 мая 2001 года они прибыли к гаражу журналиста в гаражном кооперативе №28 в Кургане, где убили его металлической дубинкой и забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью. Они вывезли тело убитого, а его автомобиль переместили к зданию его работы с целью запутать правоохранительные органы.

Работу по раскрытию преступления в 2020 году начала специальная следственно-оперативная группа. В ходе предварительного следствия было проведено 100 судебных экспертиз и опрошено 300 свидетелей. В 2021 году по подозрению в преступлении задержали Ивана Курпишева и Александра Штингера. Также следователи установили причастность к убийству двух членов криминальных структур Кургана, убитых более десяти лет назад.