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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 9 марта

Яркие кадры четверга

Митинг активистов-экологов в Сеуле, цветущие деревья в Шанхае и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Сеул. Активисты-экологи на митинге, посвященном годовщине ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1»

Сеул. Активисты-экологи на митинге, посвященном годовщине ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1»

Фото: Ahn Young-joon / AP

Матхура, Индия. Местные жители танцуют на празднике Холи

Матхура, Индия. Местные жители танцуют на празднике Холи

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Москва. Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд перед началом переговоров в Доме приемов МИД

Москва. Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд перед началом переговоров в Доме приемов МИД

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Тель-Авив, Израиль. Протестная акция в связи с судебной реформой, предложенной правительством

Тель-Авив, Израиль. Протестная акция в связи с судебной реформой, предложенной правительством

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Шанхай, Китай. Фотосессия в городском парке

Шанхай, Китай. Фотосессия в городском парке

Фото: Reuters / Aly Song

Прага. Новоизбранный президент Чехии Петр Павел после церемонии инаугурации

Прага. Новоизбранный президент Чехии Петр Павел после церемонии инаугурации

Фото: Petr David Josek / AP

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Сеул. Активисты-экологи на митинге, посвященном годовщине ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1»

Фото: Ahn Young-joon / AP

Матхура, Индия. Местные жители танцуют на празднике Холи

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Москва. Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд перед началом переговоров в Доме приемов МИД

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Тель-Авив, Израиль. Протестная акция в связи с судебной реформой, предложенной правительством

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Шанхай, Китай. Фотосессия в городском парке

Фото: Reuters / Aly Song

Прага. Новоизбранный президент Чехии Петр Павел после церемонии инаугурации

Фото: Petr David Josek / AP

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