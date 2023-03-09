Фото дня: 9 марта

Митинг активистов-экологов в Сеуле, цветущие деревья в Шанхае и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сеул. Активисты-экологи на митинге, посвященном годовщине ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1» Фото: Ahn Young-joon / AP Матхура, Индия. Местные жители танцуют на празднике Холи Фото: Reuters / Anushree Fadnavis Москва. Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд перед началом переговоров в Доме приемов МИД Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Тель-Авив, Израиль. Протестная акция в связи с судебной реформой, предложенной правительством Фото: Ohad Zwigenberg / AP Шанхай, Китай. Фотосессия в городском парке Фото: Reuters / Aly Song Прага. Новоизбранный президент Чехии Петр Павел после церемонии инаугурации Фото: Petr David Josek / AP Следующая фотография 1 / 6 Сеул. Активисты-экологи на митинге, посвященном годовщине ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1» Фото: Ahn Young-joon / AP Матхура, Индия. Местные жители танцуют на празднике Холи Фото: Reuters / Anushree Fadnavis Москва. Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд перед началом переговоров в Доме приемов МИД Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Тель-Авив, Израиль. Протестная акция в связи с судебной реформой, предложенной правительством Фото: Ohad Zwigenberg / AP Шанхай, Китай. Фотосессия в городском парке Фото: Reuters / Aly Song Прага. Новоизбранный президент Чехии Петр Павел после церемонии инаугурации Фото: Petr David Josek / AP