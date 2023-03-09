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Коммерсантъ FM
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В Тель-Авиве проходят многотысячные протесты против судебной реформы

В городах Израиля продолжаются протестные акции в связи с судебной реформой, предложенной правительством. Самые крупные акции проходят в Тель-Авиве. Портал Ynet сообщает, что тысячи протестующих заблокировали участок основного шоссе возле правительственного комплекса Тель-Авива.

Портал сообщает о столкновениях протестующих с конной полицией. Вещательная корпорация Kan передает, что на акциях задержали как минимум 18 человек. Полиция, сообщает издание, в качестве гарантии освобождения требует от задержанных подписать документ, в котором они обещают больше не посещать протестные акции.

Ожидается, что сегодня, 9 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит из Тель-Авива с официальным визитом в Италию. Автомобилисты блокируют дороги к аэропорту, передает Kan. Издание также сообщает о насилии со стороны полицейских по отношению к протестующим — одна из участниц акции, актриса и дочь члена Кнессета Гидеора Саара Алона заявила о побоях. Также сообщается, что одного из полицейских протестующий ударил по лицу, еще один сотрудник полиции получил вывих плеча.

Резервисты ВМС Израиля, поддерживающие протестные движения, заблокировали морское движение в порту Хайфы, передает The Times of Israel. Сегодня в Тель-Авив прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Его визит планировался накануне, 8 марта, однако он был перенесен из-за протестных акций.

Протесты в городах Израиля продолжаются несколько недель подряд. Реформирующий судебную систему законопроект был одобрен в первом чтении 20 февраля. Поправки расширяют полномочия правительства по отбору судей, а также ограничивают полномочия Верховного суда по отмене законов.

Биньямин Нетаньяху объяснял, что реформа восстановит баланс между ветвями власти в системе. По его мнению, судьи имеют слишком много власти над выборными должностными лицами. Критики законопроекта считают, что подобные меры способствуют превращения Израиля в диктатуру.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль переполнен народным гневом».

Лусине Баласян

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