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Коммерсантъ FM
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Новое исследование опровергает тяжелые последствия COVID-19 для психики человека

Последствия пандемии COVID-19 для психического здоровья населения в целом являются не настолько серьезными, как предполагалось до сих пор. К такому выводу пришли ученые Университета Макгилла в Монреале (Канада). Их исследование «Сравнение симптомов психического здоровья до и во время пандемии COVID-19» опубликовано в научном журнале The BMJ.

Как отмечают ученые, предыдущие исследования влияния COVID-19 на психическое состояние людей зачастую просто не учитывали показатели психического здоровья до пандемии, в них отсутствует сопоставление таких данных. Те же исследования, которые сравнивали данные до начала пандемии и во время нее, опирались на слишком небольшую выборку, анализировали 40−70 исследований, взятых из англоязычных баз данных. И эти исследования зачастую показывали очень тяжелые последствия для психики людей со стороны COVID-19.

Как сообщил газете The Guardian ведущий автор канадского исследования профессор психиатрии Бретт Томбс, «утверждения, что психическое здоровье большинства людей в период пандемии значительно ухудшилось, опирались в основном на отдельные исследования, которые являлись "снимками" конкретной ситуации, в конкретном месте, в конкретное время. Они обычно не использовали долгосрочного сравнения с тем, что было до того и что произошло после».

Монреальские ученые же проанализировали данные 137 недавних научных работ на эту тему, проведенных в разных регионах мира, с использованием разных языковых баз данных и сопоставили данные разных периодов: до пандемии и во время нее. Их исследование показало, что у населения в целом, то есть у мужчин и женщин, «нет изменений в общем психическом состоянии или в симптомах тревожности». Негативные изменения есть лишь в проявлениях депрессии, но и они минимальные, «близкие к нулю». Ухудшение психического состояния отмечается лишь у женщин, при этом ухудшение оценивается величинами «от минимальных до малых». Такая картина у женщин, по мнению ученых, может объясняться тем, что на их плечи ложилось больше семейных обязанностей в период пандемии, или, возможно, они чаще работают в сфере здравоохранения и соцобеспечения, или даже возможен вариант, что они подвергались домашнему насилию.

Алена Миклашевская

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