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Коммерсантъ FM
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Пандемия COVID-19 серьезно подорвала психическое здоровье американской молодежи

В последние годы психическое здоровье молодежи в США стабильно ухудшается, но за период пандемии по нему был нанесен самый серьезный удар. Как отмечается в докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2021 году более 40% учащихся старших классов средней школы временами испытывали настолько сильную печаль или безнадежность, что не могли заниматься привычными делами и учиться, а 22% — всерьез задумывались о совершении самоубийства.

Доклады с результатами исследования связанных с риском моделей поведения среди молодежи публикуются CDC раз в два года. Данные в последнем из них относятся к осени 2021 года, когда исследованием были охвачены более 17 тыс. учащихся старших классов средних школ США. По словам главы отдела здоровья детей и школьников Кэтлин Этиер, за 30 лет сбора таких данных «мы никогда не видели настолько пугающих результатов». Если в 2011 году печаль и безнадежность, являющиеся признаками депрессии, испытывали 28% опрошенных школьников, то сейчас их количество выросло до 42%. Разрабатывали конкретный план самоубийства в 2011 году 13%, в 2021 году — 18%. Пытались покончить с собой тогда 8%, в 2021 году — 10%.

Как показывают данные CDC, особенно непросто в период пандемии приходилось девочкам. Почти 60% школьниц были в депрессивном состоянии, 30% из них обдумывали самоубийство, 10% попытались покончить с собой. Проблемы с психическим здоровьем в 2021 году (в течение 30 дней, предшествующих опросу) испытывали 29% учащихся, из них 41% девочек.

В 2011 году печаль и безнадежность регулярно ощущали 21% юношей старших классов средней школы, в 2021 году их доля выросла до 29%. Жалобы на проблемы с психическим здоровьем в 2021 году были у 18% юношей. 14% юношей серьезно обдумывали вариант самоубийства (в 2011 году таких было 13%). Число юношей, составлявших план самоубийства, не столько резко выросло, как у девушек: в 2011 году таких было 11%, в 2021 году – 12%. В 2011 году 6% опрошенных юношей-школьников сообщали, что пытались покончить с собой, в 2021 году эта доля составила 7%.

По словам экспертов, за ухудшением ситуации с психическим здоровьем в период пандемии стоят вынужденная изоляция, переход на дистанционное обучение и обусловленное этими факторами увеличение времени, которое подростки проводили в социальных сетях. Это повышало уровень неуверенности и тревожности, особенно среди девочек. Эксперты призывают к серьезной реформе системы профилактики проблем психического здоровья молодежи. В частности, предлагают они, в школах детям необходимо объяснять, как можно справляться со стрессом, конфликтными ситуациями, чувством одиночества.

О нагрузке на психиатрические и психологические службы во время пандемии в России читайте в материале «Ъ» «Коронавирус вызвал коронапсихоз».

Алена Миклашевская

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