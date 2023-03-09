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обновлено 14:42

Предприятиям Перми рекомендовали делать запасы для нужд гражданской обороны

Предприятия и учреждения Перми должны самостоятельно готовить запасы лекарств и продовольствия для нужд гражданской обороны. Такая рекомендация содержится в обновленном постановлении мэрии №388 «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны». Документ опубликован на сайте администрации Перми.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В документе предписано «руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством».

Документ также корректирует номенклатуру и объемы запасов продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для нужд гражданской обороны. В перечень таких запасов, в частности, входят крупа, макароны, консервы, палатки, посуда, спецодежда, белье, дозиметры.

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