Предприятиям Перми рекомендовали делать запасы для нужд гражданской обороны

Предприятия и учреждения Перми должны самостоятельно готовить запасы лекарств и продовольствия для нужд гражданской обороны. Такая рекомендация содержится в обновленном постановлении мэрии №388 «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны». Документ опубликован на сайте администрации Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В документе предписано «руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством».

Документ также корректирует номенклатуру и объемы запасов продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для нужд гражданской обороны. В перечень таких запасов, в частности, входят крупа, макароны, консервы, палатки, посуда, спецодежда, белье, дозиметры.