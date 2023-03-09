Отечественное программное обеспечение предложили использовать предпринимателям в Удмуртии

Предприниматели Удмуртии могут перейти на российские операционные системы на базе ядра Linux — Astra Linux (Астра Линукс), «Альт» и «Ред ОС». Как сообщает пресс-служба компании «МегаФон», отечественные аналоги имеют адаптивный интерфейс, высокий уровень безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мегафон Фото: Мегафон

Как отметил директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов, уход иностранных вендоров привел к тому, что многие российские компании остались без обновления продуктов и поддержки. В свою очередь использование отечественных операционных систем по облачной модели может упростить процесс импортозамещения для крупных заказчиков, а также малого и среднего бизнеса. В частности, облачная модель позволяет использовать экспертизу провайдера и сохранить бизнес-процессы при переходе на новое ПО.

Отмечается, что также в «МегаФон Облаке» можно размещать государственные информационные системы. Кроме того, такое решение будет интересно компаниям, в том числе оказывающим финансовые услуги по лицензии Центрального банка России.