Лондон ждет ракетки под нейтральным флагом

Организаторы Уимблдонского турнира в этом году намерены отменить введенный в 2022-м запрет на участие в своем состязании игроков из России и Белоруссии. По данным британской прессы, то же самое касается пяти турниров категорий 500 и 250 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), которые проводятся на территории Великобритании. При этом, как и на остальных состязаниях АТР и WTA, россияне и белорусы будут выступать там под нейтральным флагом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход Карена Хачанова в четвертьфинал Wimbledon 2021 года — самый большой успех российских теннисистов на этом турнире в последние годы

Фото: Atsushi Taketazu / The Yomiuri Shimbun / AFP Выход Карена Хачанова в четвертьфинал Wimbledon 2021 года — самый большой успех российских теннисистов на этом турнире в последние годы

Фото: Atsushi Taketazu / The Yomiuri Shimbun / AFP

О том, что российские и белорусские игроки в этом году почти наверняка будут допущены к Wimbledon и предваряющим его травяным турнирам Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) под нейтральным флагом, сообщило издание Daily Mail. По его данным, организаторы самого престижного в мире теннисного состязания были вынуждены уступить давлению АТР и WTA, которые в прошлом сезоне в ответ на решение англичан отказать россиянам и белорусам в участии в Wimbledon лишили травяной чемпионат Большого шлема рейтинговых очков.

Ранее издание Guardian подчеркивало, что в случае сохранения британской стороной статус-кво в этом вопросе ей грозили бы еще более серьезные санкции АТР и WTA. Дело дошло бы до лишения лицензий двух мужских (Лондон, Истборн) и трех женских (Ноттингем, Бирмингем, Истборн) июньских травяных турниров категорий 500 и 250, которые проводятся в Великобритании перед Wimbledon. Таким образом, английская Лаун-теннисная ассоциация (LTA) могла понести финансовые убытки в размере около £20 млн, столкнувшись с тем, что анонимный источник Guardian назвал «экзистенциальной угрозой».

Условия, которые придется выполнить россиянам и белорусам, чтобы получить возможность участия в британских турнирах, пока находятся на стадии согласования между несколькими инстанциями.

По всей видимости, в их число входят LTA, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), выступающий организатором Wimbledon, правительство Великобритании, Международная федерация тенниса (ITF), а также ATP и WTA, которые еще в прошлом сезоне подтвердили, что критерием для участия в их состязаниях является соответствующее место в мировом рейтинге, но никак не национальность.

По информации Daily Mail, россиянам и белорусам не потребуется делать публичное заявление о несогласии с действиями России в конфликте с Украиной (подобный вариант, по словам бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по спорту, туризму и гражданскому обществу Найджела Хаддлстона, которого в сентябре на этом посту сменил другой представитель консервативной партии Стюарт Эндрю, рассматривался в прошлом году).

Скорее всего, спортсменам придется поставить свою подпись под неким документом, в котором фактически будут перечислены те же самые правила соблюдения нейтралитета, которые де-факто уже применяются на остальных профессиональных теннисных турнирах.

В этом списке в том числе отказ от использования государственной российской символики и публичной поддержки российской политики. Окончательное решение по этому поводу будет объявлено в Лондоне в апреле.

Напомним, что в прошлом году Великобритания оказалась единственной страной, которая, проводя на своей территории турниры АТР и WTA, не позволила принять в них участие россиянам и белорусам, вот уже двенадцать месяцев выступающим на всех теннисных соревнованиях под нейтральным флагом. При этом минчанка Арина Соболенко, полуфиналистка Wimbledon двухлетней давности, в январе победила на Открытом чемпионате Австралии и занимает второе место в рейтинге WTA, а в десятку сильнейших мужской классификации входят лучший игрок февраля Даниил Медведев, выигравший в Роттердаме, Дохе и Дубае три титула подряд, и Андрей Рублев. В общей же сложности на участие в квалификации и основном турнире Wimbledon сейчас реально претендуют порядка 30 игроков из России и Белоруссии. Во всяком случае, в первые сотни одиночных рейтингов АТР и WTA по состоянию на сегодняшний день входят четверо мужчин и тринадцать женщин, плюс еще пять теннисисток стоят в топ-100 парной классификации.

Евгений Федяков