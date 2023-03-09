Литва заблокирует онлайн-доступ к российским телеканалам

Литовская комиссия по радио и телевидению поручила интернет-провайдерам заблокировать доступ к IP-адресам пяти запрещенных в стране российских телеканалов: «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и Первого канала. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

«В ходе мониторинга было установлено, что прием пакетов запрещенных телеканалов "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета" осуществляется с использованием IP-адресов серверов»,— говорится в сообщении комиссии.

Вещание этих пяти телеканалов, как и 27 других каналов, подконтрольных «Газпром-медиа», было запрещено в Литве в 2022 году.

Доступ к IP-адресам должны заблокировать в течение пяти рабочих дней. В комиссии напомнили, что нарушения «международных санкций влекут за собой административную и уголовную ответственность».

Анастасия Ларина