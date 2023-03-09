JPMorgan обвинил бывшего директора в связях с Джеффри Эпштейном и в сексуальном насилии

Крупнейший американский банк JPMorgan Chase подал в федеральный суд Манхэттена два иска в отношении Джеса Стэйли, его бывшего главы подразделения частного банкинга. Как сообщает Reuters, в одном из исков банкир обвиняется в том, что оказывал финансовую поддержку Джеффри Эпштейну, финансисту, арестованному по обвинению в секс-торговле, совращении малолетних, организации проституции и покончившему с собой в 2019 году. Во втором иске Джес Стэйли обвиняется JPMorgan в насильственных действиях сексуального характера.

Иски поданы в тот же суд, где JPMorgan выступает в качестве ответчика по иску нескольких жертв сексуального насилия со стороны Джеффри Эпштейна. Женщины обвиняют JPMorgan в содействии преступной деятельности финансиста, поскольку банк продолжал обслуживать Джеффри Эпштейна, несмотря на тревожную информацию о поступках этого состоятельного клиента. В JPMorgan считают претензии жертв Эпштейна необоснованными, поскольку банк не участвовал в преступной деятельности бывшего клиента и не извлекал из нее выгоду.

Теперь же JPMorgan подал иск против того, кто, по мнению банка, имеет отношение к действиям Эпштейна. В своем иске JPMorgan требует, чтобы ответчик выплатил компенсацию и штраф за «преднамеренное и вопиющее поведение», которое заключается в сокрытии информации о связях с Эпштейном и в том, что он ставил интересы Эпштейна и свои собственные выше интересов банка. Истец также настаивает, что Стэйли должен вернуть все полученные им гонорары за 2006–2013 годы. Сам Стэйли не отрицает, что у него были дружеские отношения с Джеффри Эпштейном, однако банкир выразил сожаление по поводу того, что был знаком с финансистом, а также отрицает, что ему было что-либо известно о деяниях того.

Алена Миклашевская