JP Morgan и Deutsche Bank считают необоснованными претензии жертв Джеффри Эпштейна

JP Morgan и Deutsche Bank просят американский суд признать необоснованными претензии жертв сексуального насилия со стороны Джеффри Эпштейна, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

В конце ноября истицы обвинили банки в содействии преступной деятельности американского финансиста. Истицы утверждают, что банки продолжали обслуживать Джеффри Эпштейна и его сообщников, несмотря на поступавшие тревожные сигналы об их состоятельном клиенте. Таким образом они способствовали тому, чтобы преступная схема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации продолжала функционировать, считают авторы иска. Жертвы Джеффри Эпштейна добиваются, чтобы их иску к Deutsche Bank и JP Morgan присвоили статус коллективного, а также требуют выплаты компенсаций от банков. Точная сумма компенсационных выплат в иске не указывается.

В поданном в пятницу, 30 декабря, в суд Манхэттена заявлении банков говорится, что иск не имеет под собой оснований, так как банки не участвовали в преступной деятельности своего бывшего клиента и не извлекали выгоду из нее. Кроме того, JP Morgan и Deutsche Bank указали на то, что истицы не заявляли в свое время в правоохранительные органы о преступлениях Эпштейна. Наконец, банки сообщили, что не обязаны защищать женщин от Эпштейна и не были причиной его злоупотреблений. Претензии же, изложенные истицами, были выдвинуты «не той стороне», считают банки.

«Мы разочарованы продолжающимися попытками банков избежать ответственности за их роль в процветании и увековечивании сети секс-торговли Джеффри Эпштейна»,— заявил Reuters адвокат истиц Дэвид Бойс.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. Но уже через месяц, не дожидаясь суда, он покончил с собой в тюремной камере.

Кирилл Сарханянц