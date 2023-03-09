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В «Сочи Парке» прокомментировали инцидент с эвакуацией посетителей аттракциона «Квантовый скачок»

В «Сочи Парке» сообщили, что аттракцион остановился из-за срабатывания датчиков безопасности. «Бумеранг "Квантовый скачок" оснащен современной системой безопасности, и перерыв в работе аттракциона — штатная ситуация, показывающая четкую работу датчиков безопасности. 8 марта система среагировала на изменение погодных условий, аттракцион остановился, гостей оперативно выпустили. После тестовых контрольных запусков "Квантовый скачок" вернулся к работе, перерыв занял 19 минут»,— сообщили в «Сочи Парке».

8 марта в «Сочи Парке» остановился аттракцион «Квантовый скачок». Пострадавших нет. По данным «Кубань 24», посетителей снимали с аттракциона с помощью лестниц. Его ввели в эксплуатацию в феврале текущего года после нескольких месяцев техобслуживания.

Андрей Ульченко

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