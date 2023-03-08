С аттракциона в «Сочи парке» посетителей снимали с помощью лестницы

В «Сочи Парке» сломался аттракцион «Квантовый скачок», сообщается в Telegram-канале «Сочи онлайн». Пострадавших нет. По данным «Кубань 24», посетителей снимали с аттракциона с помощью лестниц.

Аттракцион ввели в эксплуатацию в феврале текущего года после нескольких месяцев техобслуживания. «Квантовый скачок» – единственный в стране перевернутый бумеранг, который развивает скорость до 105 км/ч.

Ранее сообщалось, что в «Сочи-парке» образовалась гигантская очередь, которая возникла из-за подешевевших билетов. Акция проводилась в честь Международного женского дня.

Андрей Ульченко

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