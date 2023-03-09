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Коммерсантъ FM
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Facebook вернет возможность обмениваться сообщениями внутри приложения

Социальная сеть Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи получат возможность переписываться личными сообщениями, не выходя из приложения. Об этом в блоге компании заявил руководитель соцсети Том Элисон.

В 2014 году Facebook выделил из приложения возможность обмениваться личными сообщениями в отдельный сервис Messenger. Тогда основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что это было сделано для обеспечения пользователям лучшего опыта. Вероятно, возврат личной переписки в приложение Facebook является ответом на усиление конкуренции со стороны сервиса коротких видео TikTok, предлагающего более простой способ обмена сообщениями.

В настоящий момент не ясно, когда Facebook запустит новую функцию. Также Facebook сообщил, что ежедневно соцсетью пользуется свыше 2 млрд человек — это новый рекорд для компании.

Евгений Федуненко

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