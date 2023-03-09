В Нижневартовске удерживаемый вооруженным мужчиной ребенок освобожден

В Нижневартовске освобожден ребенок, которого удерживал в квартире вооруженный мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Мужчина задержан после переговоров и освобождения ребенка. Сейчас мужчину везут в отдел полиции»,— сообщили агентству в МЧС.

Сообщение в МЧС поступило от местной жительницы. Она сообщила, что ее муж в неадекватном состоянии заперся с ребенком в квартире и угрожает самоубийством. При попытке вскрытия двери мужчина выстрелил с балкона в воздух.

По данным Telegram-канала Mash, предполагаемый стрелок — Владимир Широков, он удерживал в квартире одного из двух своих детей — трехлетнего сына.

Анастасия Ларина