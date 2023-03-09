В Свердловской области поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину

В Свердловской области утром, 9 марта, на станции Юшала грузовой поезд №1374 насмерть сбил местную 83-летнюю жительницу. Как рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, пожилая женщина переходила железнодорожные пути вместе с супругом в запрещенном месте. Пара торопились на электричку.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте травмирования работали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в Центральном МСУТ СКР.

Следователи напоминают, что основными причинами подобных трагедий являются незнание или нарушение правил безопасности и просят соблюдать установленные правила.

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