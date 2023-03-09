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«Энергоатом»: Запорожская АЭС полностью обесточена

Запорожская АЭС полностью обесточена после ракетных обстрелов, сообщила украинская компания-оператор «Энергоатом». По ее данным, на станции отключилась последняя линия связи с украинской энергосистемой, и АЭС «перешла в режим блэкаута».

«Энергоатом» уточнила, что пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС «переводятся в холодное состояние», для питании станции включили 18 дизель-генераторов, но горючего для их работы хватит на 10 суток. «В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира»,— предупредила компания.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). В январе компания утверждала, что обстрелы АЭС прекратились. Киев и Москва обвиняют в обстрелах станции друг друга. 2 марта на станции провели ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии.

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