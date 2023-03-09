В Нижневартовске мужчина забаррикадировался в квартире и стреляет с балкона

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина забаррикадировался в квартире с ребенком, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД. По данным ведомства, мужчина произвел выстрел с балкона в воздух, никто не пострадал. РЕН ТВ со ссылкой на источник передает, что мужчина открыл стрельбу с балкона девятого этажа по прохожим и прибывшим спасателям.

«В дежурную часть в Нижневартовске поступило сообщение от местной жительницы, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. И заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух, пострадавших нет»,— сказали в региональном МЧС.

РЕН ТВ пишет, что жилая многоэтажка, в которой живет мужчина, находится рядом со школой. Два соседних дома эвакуировали. По данным Telegram-канала Mash, мужчина вооружен двумя ружьями — двуствольным и одноствольным. Он также утверждает, что заминировал подъезд.

Лаура Кеффер