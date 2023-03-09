88 триллионов рублей составил накопленный долг нефинансовых компаний и домохозяйств по банковским кредитам и долговым ценным бумагам на начало февраля 2023 года, сообщил ЦБ. За год показатель увеличился на 12%. У компаний — на 14%, до 59 трлн руб. (почти полностью — за счет долгов по кредитам), у домохозяйств — на 9%, до 28,9 трлн руб. Рублевая часть долга выросла на 16% (на 20% у компаний и на 9% у населения), долга в иностранной валюте, несмотря на заметную курсовую переоценку — снизилась на 17% (на 16% у предприятий и на 42% у населения). В валютной части выросла лишь задолженность нефинансовых компаний по валютным облигациям — на 31%, до 1 трлн руб.