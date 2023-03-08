Российские форварды добрали баллы

В списке героев очередного дня регулярного чемпионата НХЛ оказались два российских форварда из клубов, игравших в финале предыдущего розыгрыша Кубка Стэнли,— «Тампа-Бей Лайтинг» и «Колорадо Эвеланш», Никита Кучеров и Валерий Ничушкин. Дубль Кучерова помог «Тампе» прервать череду неудач, обыграв — 5:2 — «Филадельфия Флайерс», а Ничушкин набрал четыре очка в матче, в котором «Колорадо» уничтожил — 6:0 — «Сан-Хосе Шаркс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров стал третьим в нынешнем регулярном чемпионате игроком, добравшимся до отметки в 90 набранных очков за результативные действия

Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports / Reuters Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров стал третьим в нынешнем регулярном чемпионате игроком, добравшимся до отметки в 90 набранных очков за результативные действия

Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports / Reuters

Человеку, который не очень глубоко погружен в нюансы происходящего в НХЛ, эти домашние успехи сильнейших команд прошлого сезона — «Колорадо» и проигравшей ему в финале Кубка Стэнли «Тампы» — могли показаться событиями вполне рядовыми. Обыграны клубы, находящиеся в аутсайдерской нише, а важность добытых очков — весьма условная. В конце концов, положение как «Тампы», так и «Колорадо» в борьбе за путевки в play-off выглядит прочным, словно броня. Например, ресурс FiveThirtyEight, специализирующийся на анализе спортивных раскладов, оценивает их шансы на выход в play-off в 99%. То есть никакой интриги на заключительной четверти дистанции «регулярки» в связи с ними вроде бы не предвидится.

Но не все так просто. Вот, скажем, случай с «Тампой».

Громадная ценность ее выигрыша у «Филадельфии» обусловлена любопытным бэкграундом. Бэкграунд — это только что пережитая удивительная, учитывая мощь и стабильность клуба, серия из пяти поражений подряд: дважды — от «Питсбург Пингвинс», по разу — от «Флорида Пантерс», «Буффало Сейбрс» и «Каролина Харрикейнс».

Причем серия была похожа на странным образом поразивший «Тампу» на стыке зимы и весны полноценный и глубокий кризис. Ладно бы она уступала всем оппонентам в драке. Но общий счет этих пяти матчей — 11:27. «Каролина» перед встречей с «Филадельфией» разбила «Тампу» — 6:0.

В кризисе находились и ведущие игроки клуба, включая Никиту Кучерова. Третий после пары из «Эдмонтон Ойлерс», Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, бомбардир первенства в этих пяти матчах набрал всего пять очков — жутко мало по его меркам. А в одном из них — против «Буффало» — случилось редкое в НХЛ ЧП. Видя, что у его лидеров ничего не клеится, тренер «Тампы» Джон Купер усадил их — Кучерова, Стивена Стэмкоса, Брейдена Пойнта — на скамейку на весь заключительный период.

Игра «Филадельфии», в которой Никита Кучеров к дублю добавил результативную передачу, перекрыв рубеж в 90 очков, набранных в текущей «регулярке», возможно, сигнализирует об окончании кризиса и намекает на то, что «Тампа» готова улучшить свои позиции, которые пока, строго говоря, смотрятся так себе. В play-off она попадает, но «посев» в нем запросто может получить низкий, поскольку идет только третьей в своем Атлантическом дивизионе.

С «Колорадо» примерно та же история. Он тоже третий в дивизионе — Центральном (а в сводной таблице Западной конференции и вовсе седьмой), и ему тоже желательно подниматься повыше в таблице, чтобы в play-off вечно не сталкиваться с соперниками, у которых преимущество своей площадки.

Так что и для него выигрыш у «Сан-Хосе» не такой уж рутинный — любые очки имеют вес.

В шорт-листе героев этого матча очутились два россиянина. Но голкипер Александр Георгиев, хоть и не пропустил ни одного гола, все-таки стал им благодаря прежде всего обстоятельствам — беззубости калифорнийской атаки. В створ его ворот угодили 13 бросков гостей — чудовищный показатель. Валерий Ничушкин с заброшенной шайбой и тремя передачами — герой куда более очевидный.

Говоря про Ничушкина, нужно знать, что нынешний сезон принес ему кучу неприятностей. Он потрясающе, так, что можно было подумать, что в бомбардирской гонке не уступит и Кучерову, начал его, но потом пропустил из-за травмы весь ноябрь, после этого выбывал из строя… Зато сейчас, поправив здоровье, форвард смотрится шикарно. Матч с «Сан-Хосе» растянул серию его игр с набранными очками до восьми. А в общей сложности в них в его активе 13 баллов.

Алексей Доспехов