Ограниченная отчетность

ОТП-банк раскрыл отчетность за 2022 год по новым шаблонам от Банка России. Данные показывают резкий рост норматива достаточности капитала при сокращении активов и размера собственных средств по итогам кризисного года. Такая ситуация может быть вызвана послаблениями ЦБ, говорят эксперты. При этом в отчетности не раскрывается ряд показателей, которые были определены регулятором в конце 2022 года, что оставляет много вопросов по текущей ситуации в банковском секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

ОТП-банк первым из крупных розничных банков опубликовал финансовую отчетность за 2022 год. Она раскрыта по новым правилам, которые ЦБ утвердил 29 декабря 2022 года. В частности, опубликованы бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об уровне достаточности капитала, отчет об изменениях в капитале, сведения об обязательных нормативах. Все это уложилось в 15 страниц, тогда как прежде отчеты банков (с учетом пояснительной записки) занимали 40–60 страниц и порой даже выходили за пределы сотни.

По итогам года убыток банка составил 179 млн руб. против 2,6 млрд руб. прибыли годом ранее, чистые процентные доходы после вычета резервов снизились с 12,3 млрд до 7,9 млрд руб. При этом заметен резкий рост нормативов достаточности капитала банка. За год норматив Н1.0 вырос на 6,1 процентного пункта (п. п.), до 17,87%, и оказался выше, чем в среднем по сектору (12,7%).

Нормативы достаточности капитала банка могли резко вырасти весной 2022 года, этому способствовало послабление ЦБ в части отмены надбавок к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребкредитам, считает банковский эксперт Алексей Нечаев. «Об этом, в частности, говорит сокращение на 30% величины активов банка, взвешенных по уровню риска, произошедшее на фоне роста чистой ссудной задолженности и слабой динамики капитала»,— поясняет он. С аномальным ростом нормативов достаточности капитала в первом квартале 2022 года должны были столкнуться практически все розничные банки, ожидает господин Нечаев.

Но в дальнейшем нормативы достаточности капитала у розничных банков могут снизиться на фоне введения макропруденциальных лимитов (МПЛ) в части потребительских кредитов, считает партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина. МПЛ действуют с начала 2023 года и ограничивают долю выдач потребкредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН свыше 80%) в 25%, долю кредитов на срок свыше пяти лет — в 10%. Как отмечает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов, новый инструмент будет увеличивать давление на капитал, поскольку будут предъявляться повышенные веса к определенным группам кредитов.

Согласно стандартам ЦБ, банк не раскрывает ряд показателей, в том числе финансовый результат от операций с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами (ПФИ). Как отмечает Анастасия Терехина, как правило, ПФИ выражены в иностранных валютах, которые существенным образом могут влиять на финансовый результат банка, поэтому закрытие этого показателя в какой-то мере «оберегает банк от каких-либо санкций».

Одновременно банк не приводит и общий объем резервов под обесценение ссуд, но отразил объем начисленных резервов по кредитам за прошлый год — 6,9 млрд руб. против 2,5 млрд руб. годом ранее (рост в 2,7 раза). Согласно данным ЦБ, в целом по сектору банки создали в пять раз больше резервов, чем в 2021 году. «Кредиты — основной актив банка. Резервы на потери говорят о качестве кредитного портфеля, они отражают уровень финансовой стабильности банка в целом»,— отмечает Денис Тарадов.

У ОТП-банка сильно расходится динамика активов под риском (основная их часть приходится обычно на кредитный портфель) и чистого ссудного портфеля. Так, активы под риском сократились на 83,5 млрд руб., тогда как чистый ссудный портфель вырос на 19,9 млрд руб. По словам госпожи Терехиной, это объясняется либо тем, что качество портфеля могло улучшиться и были распущены созданные резервы, либо банк мог продать портфель ценных бумаг, что могло привести к сокращению части активов под риском.

Ольга Шерункова