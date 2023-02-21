Банки балансируют капитал

Балансовый капитал банков в январе снизился на десятки миллиардов рублей из-за расходов, связанных с изменениями в учете субординированных займов. Необходимый уровень регулятивного капитала банки поддерживают, однако проблемы у ряда игроков сохраняются. До конца года крупнейшие участники рынка, кроме Сбербанка, могут привлечь деньги в капитал, чтобы укрепить позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Российские банки по итогам января получили 258 млрд руб. прибыли, следует из обзора банковского сектора ЦБ. В то же время, исходя из данных регулятора, уставный капитал сектора (не включает эмиссионный доход, прибыль прошлых лет и др.) в январе вырос преимущественно за счет докапитализации Россельхозбанка (РСХБ) на 17,6 млрд руб.— до 2,98 трлн руб. Вместе с эмиссионным доходом капитал банков составил 5,1 трлн руб. В РСХБ не смогли оценить эффект на нормативы по достаточности капитала. Опорный для АПК банк регулярно получает вливания в капитал от государства на десятки миллиардов рублей.

В целом, согласно декабрьской оценке ЦБ, потребность российских банков в докапитализации в 2023 году может составить 700 млрд руб. ЦБ не видел системных проблем с капитализацией, однако у отдельных игроков может возникнуть такая потребность. Впрочем, сейчас оценки могут быть снижены, отмечала 10 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Наибольший объем помощи, как ожидается, придется на ВТБ — порядка 500 млрд руб.

Объемы потенциальной поддержки банков в 2023 году будут гораздо меньше помощи, которую акционеры оказали в 2022 году. Тогда в целом по сектору уставный капитал, включая эмиссионный доход, вырос почти на 180 млрд руб.— в основном за счет допэмиссии и других вложений в капитал, отмечали в ЦБ. Основные докапитализации в прошлом году пришлись на Газпромбанк (на 50 млрд руб.), РСХБ (на 25 млрд руб.), ПСБ (на 42,1 млрд руб.), МТС-банк (на 11 млрд руб.), МСП-банк (на 10,1 млрд руб.).

Традиционно позиции по капиталу у банков неоднородны. У отдельных игроков, находящихся на процедуре финансового оздоровления, в 2022 году увеличивалась дыра в капитале. Например, размер отрицательного капитала у Инвестторгбанка существенно вырос по итогам января—ноября, составив на начало декабря минус 17,4 млрд руб. В банке на вопросы “Ъ” не ответили, а данные после них были удалены.

Независимый эксперт Ольга Ульянова отмечает, что в 2022 году российские банки не раскрывали отчетности, то есть детальный анализ невозможен. Однако она допускает, что капитал Инвестторгбанка мог снизиться из-за тех же причин, что и в целом по системе: «Если у банка исходно были проблемные кредиты на балансе, то после февраля 2022 года ситуация вокруг них могла еще больше ухудшиться».

По словам управляющего директор «Эксперта РА» Юрия Беликова, основной объем докапитализации в 2023 году придется на крупнейшие банки из топ-10 в силу сверхконцентрации банковского сектора. При этом, согласно ранее опубликованным данным, лидер сектора — Сбербанк сохраняет прибыльность. Величина прибыли на порядок меньше, чем в докризисный 2021 год, однако она есть даже после того, как банк «отразил потери, отказавшись от их отсрочки за счет допустимых регуляторных послаблений», отмечает господин Беликов. «Соответственно, острой потребности в прямой докапитализации у Сбербанка нет, и ее основными объектами скорее станут другие игроки первой десятки»,— полагает эксперт.

Совокупный балансовый капитал банковского сектора за 2022 год показал минимальную положительную динамику, тогда как активы под риском выросли существенно, особенно в части кредитов, выданных нефинансовым организациям, и ипотечных кредитов населению, отмечает Юрий Беликов. Это, уточняет он, впрочем, могло не оказать значимого негативного влияния на общую расчетную достаточность капитала сектора, поскольку динамика регулятивного капитала должна опережать динамику балансового капитала за счет регуляторных послаблений. Однако, учитывая неотраженные потери, признает эксперт, нагрузка на капитал скорее выросла, а потенциал принятия новых рисков — сократился.

Ольга Шерункова