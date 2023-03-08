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Коммерсантъ FM
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Глава Минобрнауки Фальков: в магистратуре будет достаточно учиться один год

Одного года обучения в магистратуре будет достаточно для получения углубленных профессиональных знаний, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Валерий Фальков

Валерий Фальков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Валерий Фальков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год»,— заявил Валерий Фальков в эфире «России 24».

В июне 2022 года российские вузы исключили из Болонского процесса после того, как российские ректоры и руководители образовательных организаций поддержали боевые действия России на Украине. По словам Валерия Фалькова, «к Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу».

21 февраля текущего года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов со сроком обучения пять-шесть лет. После президентского послания Минобрнауки пообещало разработать новые программы для вузов.

Анастасия Ларина

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