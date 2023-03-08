По Крымскому мосту могут разрешить проезд пустых грузовых автомобилей

Сейчас рассматривается возможность пускать на Крымский пост пустые грузовые автомобили, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра транспорта республики Николая Лукашенко.

«Есть комиссия, которую возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ожидаем результаты рассмотрения этого вопроса»,— отметил он.

Сегодня проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, грузовой транспорт прибывает в республику и обратно по сухопутному маршруту или же через паромную переправу. По словам Николая Лукашенко, работу паромной переправы целесообразно сохранить и после полного восстановления транспортного движения по Крымскому мосту.

Он также сообщил, что с конца апреля — начала мая, когда может увеличиться турпоток, планируется принять меры по увеличению пропускной способности Крымского моста. Сегодня на подъезде к нему досматриваются 100% автомобилей.

«Ежедневно проводится мониторинг транспортных потоков для оптимизации досмотровых мероприятий, которые осуществляются на 100% транспортных средств»,— сообщил господин Лукашенко.

Работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста были завершены досрочно. Автомобильное движение запущено по всем его полосам 23 февраля.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. На железнодорожной части моста загорелся поезд с топливными цистернами. В СКР назвали произошедшее терактом, который организовали спецслужбы Украины.

Андрей Ульченко

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