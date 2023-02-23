Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения после теракта

Работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены досрочно, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 23 февраля автомобильное движение запущено по всем его полосам.

Фото: t.me/rosavtodor

Изначально открыть автодвижение по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля, но работы удалось окончить на 39 дней раньше.

Завершить ремонт поврежденной железнодорожной части Крымского моста, по заявлению Марата Хуснуллина, планируется в июле.

По данным Росавтодора, к 5 декабря рабочие восстановили правую автодорожную часть, заменив четыре поврежденных пролета, уложив асфальтобетон и пр. В этот день по отремонтированной части моста проехал лично президент РФ Владимир Путин. Левая часть моста пострадала в результате теракта меньше. Для ее восстановления дорожники демонтировали поврежденные пролеты и установили новые, также восстановили покрытие проезжей части и освещение.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате которого произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. На железнодорожной части моста загорелся поезд с топливными цистернами. В СКР назвали произошедшее терактом, который организовали спецслужбы Украины.

Наталья Решетняк

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