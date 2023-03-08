Reuters: нефтяные сделки Индии с Россией подрывают многолетнее господство доллара

Санкции США против России начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией — основным рынком сбыта нефти для России морским путем — заключается в других валютах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Торговля нефтью в Индии после начала военной операции на Украине является хорошим примером перехода к другим валютам, который может оказаться устойчивым. Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а Россия стала ее ведущим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций.

После того как 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть для России, индийские потребители платили за бОльшую часть российской нефти недолларовыми валютами, включая дирхам ОАЭ, а в последнее время — в российских рублях, сообщили агентству источники в банках. Источники добавили, что сделки по покупке российской нефти Индией за последние три месяца в сумме эквивалентны нескольким сотням миллионов долларов.

Некоторые базирующиеся в Дубае трейдеры, а также российские энергетические компании «Газпром» и «Роснефть» добиваются недолларовых платежей за определенные нишевые сорта российской нефти, которые в последние недели продавались по цене, превышающей $60 за баррель, сообщили агентству три осведомленных источника. Три индийских банка одобрили некоторые сделки, рассказали Reuters источники, а также бывшие российские и американские экономические чиновники.

Однако платежи в дирхамах за российскую нефть могут осложнить санкции США и Великобритании против МТС-банка, базирующегося в Москве и Абу-Даби. По словам источников, МТС-банк проводил часть недолларовых платежей за индийскую нефть.

Источник в индийской нефтеперерабатывающей компании заявил, что индийские клиенты и российские поставщики полны решимости продолжать торговать российской нефтью другими способами, несмотря на санкции.

«Российские поставщики найдут какие-то другие банки для приема платежей»,— сказал источник Reuters. «В настоящее время правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей схемы».

Плата за нефть в долларах была почти универсальной практикой на протяжении десятилетий. Для сравнения: согласно данным платежной системы SWIFT за январь, доля этой валюты в общем объеме международных платежей составляет 40%.

Дэниел Ан, бывший главный экономист Государственного департамента США и научный сотрудник Международного центра ученых Вудро Вильсона (признан в России нежелательным), говорит, что сила доллара не имеет себе равных, но санкции могут подорвать финансовые системы Запада.

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила через месяц после начала боевых действий на Украине, что санкции против России могут подорвать господство доллара, поощряя создание более мелких торговых блоков, использующих другие валюты. «Доллар останется основной мировой валютой даже в такой ситуации, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна»,— говорила она Financial Times.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Индия потеснила Европу в качестве главного покупателя нефти из России, поставляемой морским путем. Индия увеличила импорт российской нефти в 16 раз по сравнению с периодом до 24 февраля. На российскую нефть приходится около трети всего нефтяного импорта Индии.

Анастасия Ларина