В Южной Корее грузовик въехал в толпу, три человека погибли

В уезде Сунчхан в Южной Корее небольшой грузовик протаранил толпу людей. В результате аварии погибли 3 человека, 17 госпитализированы, в том числе 5 человек — с серьезными травмами, сообщает агентство «Рёнхап».

По информации агентства, однотонный грузовик, перевозивший удобрения, въехал в толпу людей около здания сельскохозяйственного кооператива. Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (4:30 мск) — люди стояли в очереди, чтобы проголосовать на выборах главы кооператива.

Как сообщили агентству в больнице Сунчхана, количество жертв может возрасти, потому что большинство пострадавших — пожилые люди.

74-летнего водителя грузовика арестовала полиция. Как выяснило «Рёнхап», водитель заявил, что перепутал педали газа и тормоза.

Эрдни Кагалтынов