Politico: Пентагон изучает вероятность использования ракет класса «воздух-воздух» на советских истребителях Украины

Военные США изучают возможность установки передовых ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 на украинских истребителях советского времени. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам источников издания, в интеграции AIM-120 с украинскими истребителями есть ряд технических трудностей. Других подробностей не приводится.

AIM-120 используются на западных истребителях, в том числе американских F-16. Если ракеты получится использовать на украинских истребителях, это станет первым случаем, когда США разрешат применять Украине западные ракеты класса «воздух-воздух», отмечает Politico.

Ранее США не раз отказывались от поставок истребителей F-16, которые запрашивала Украина. В Белом доме считают, что передача истребителей — вопрос долгосрочной перспективы. 5 марта NBC сообщил, что в США прибыли два украинских пилота для оценки их навыков управления боевыми самолетами. По информации CNN, США проверяют украинских пилотов, чтобы понять, как долго потребуется их обучать управлению F-16.

Олеся Павленко